Lo sport scende in piazza a Villa Verucchio con "Verucchio in Strada, Giochi e Sport"

Domenica 30 agosto lo sport esce dai campi e dalle palestre per arrivare in mezzo alla comunità

Domenica 30 agosto torna “Verucchio in Strada, Giochi e Sport”, la Festa dello Sport del Comune di Verucchio, giunta alla 17esima edizione. Dalle 19 alle 23.30 piazza Europa, piazza Vecchio Ghetto e via Aldo Moro saranno il cuore di una grande festa dedicata allo sport e alla socialità, con 18 associazioni e realtà sportive pronte a proporre dimostrazioni, esibizioni e attività per bambini, ragazzi e famiglie. Calcio, basket, ginnastica, danza, pattinaggio, ciclismo, arti marziali, baseball, psicomotricità e musica saranno protagonisti della serata, insieme alla novità della boxe e di Jovia, che entrano quest'anno nel programma della manifestazione. L'obiettivo resta quello che accompagna “Verucchio in Strada” fin dalla sua nascita: far conoscere lo sport attraverso l'esperienza diretta, dando ai più giovani la possibilità di provare discipline diverse, incontrare istruttori e atleti e magari scoprire una nuova passione. Anche quest'anno bambini e ragazzi potranno partecipare al Passaporto dello Sport, raccogliendo i timbri delle associazioni dopo aver provato le diverse attività. Completato il percorso, si potrà partecipare all'estrazione finale: tre mesi di attività sportiva gratuita per il primo classificato, due mesi per il secondo e un mese per il terzo, in una delle discipline aderenti.

Accanto allo sport ci saranno tante occasioni per vivere la serata. A dare ritmo alla festa sarà Dj Zeta, alias Gabriele Zanchini, “mago della consolle” pronto a costruire la colonna sonora di una serata tutta da vivere. Ci saranno poi i ragazzi di Jovia, con il loro biliardino a disposizione del pubblico. Una delle novità di questa edizione arriva dalla collaborazione con Cartoon Club, il festival del fumetto e dell'animazione, che porterà a Verucchio gadget e iniziative dedicate al mondo dei comics. Sarà presente anche Marco Martellini, disegnatore, illustratore e grande caricaturista, che realizzerà disegni dal vivo e presenterà alcune delle sue opere. Sempre nell'ambito della collaborazione con Cartoon Club, sarà visitabile la mostra “Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell'Animazione”, allestita in diverse attività del paese e sotto i portici di piazza Europa: un percorso che racconta il rapporto tra sport, fumetto e animazione. Non mancheranno le proposte gastronomiche. Pinela sarà presente con pizza e arrosticini, mentre Insieme per Chiara proporrà le sue piadine farcite, contribuendo a rendere la serata anche un'occasione di convivialità. Frutta gratis grazie al Caar (Centro agroalimentare riminese), per essere sempre più in forma nutrendosi in modo sano e genuino. Sul palco, a partire dalle ore 20, si alterneranno inoltre le suggestive esibizioni delle associazioni partecipanti, fino all'estrazione dei premi del Passaporto dello Sport prevista alle 22.30.

“Verucchio in Strada è una tradizione che ogni anno riesce a rinnovarsi – sottolinea Cristian Maffei, assessore allo Sport del Comune di Verucchio – Il suo valore sta nel portare lo sport fuori dalle palestre e dai campi e metterlo a disposizione di tutta la comunità. Quest'anno, accanto alle tante associazioni sportive, abbiamo nuove proposte che arricchiscono la festa e la rendono ancora più trasversale, dal fumetto alla musica, fino alle attività ludiche. È un appuntamento pensato soprattutto per bambini e ragazzi, ma capace di coinvolgere davvero tutti. Ringrazio le 18 realtà sportive e tutte le associazioni, gli esercenti e i volontari che contribuiscono alla riuscita della manifestazione”. “Verucchio in Strada, Giochi e Sport” si conferma così una grande festa collettiva, capace di mettere insieme sport, cultura, musica, divertimento e gastronomia e di valorizzare il patrimonio di associazioni e volontari che anima il territorio.