Locali danneggiati da alluvione: a breve al via gli interventi alle scuole Fontanelle e Mimosa di Riccione

Con un investimento complessivo di 80.000 euro da gennaio 2026 verranno sanati gli ambienti dei piani interrati

A gennaio 2026 partiranno a Riccione i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei locali delle scuole Fontanelle e Mimosa danneggiati dagli allagamenti causati dall’alluvione del 2023. Con il via libera del progetto di fattibilità tecnico-economica l'amministrazione mette mano, con un investimento complessivo di 80.000 euro, ai piani interrati dei due plessi, in particolare a quello della scuola Fontanelle, di viale Capri, in cui la forza dell’acqua, in occasione dall'eccezionale evento atmosferico, demolì parte delle murature per cui gli operai dovranno ora intervenire per ripristinare murature non portanti, risanare gli intonaci e procedere alle tinteggiature ammalorate. Previsto anche il recupero degli infissi, delle porte e degli impianti elettrici compromessi. Alla scuola dell’infanzia Mimosa di viale Castrocaro, come misura di tutela e prevenzione, sarà inoltre realizzata la costruzione di un pozzetto specifico per l'installazione di una pompa di sollevamento acque. I lavori dovranno partire, in accordo con le dirigenze scolastiche, ai primi di gennaio 2026, per restituire la completa funzionalità dei locali che, come detto, interesseranno alcuni ambienti dei piani interrati danneggiati dall’evento alluvionale.

“Questi interventi - affermano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - superando i danni causati dagli ultimi alluvioni, restituiscono agli studenti e al personale delle scuole Fontanelle e Mimosa ambienti pienamente funzionali e sicuri. Si procederà rapidamente alla esecuzione dei lavori in modo da riconsegnare i locali in piena efficienza in circa tre mesi ".