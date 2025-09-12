L’occupazione cresce: +226mila lavoratori in un anno
Nel secondo trimestre 2025 occupati stabili rispetto ai primi tre mesi, tasso al 62,6%
A cura di Redazione
12 settembre 2025 13:04
Nel secondo trimestre del 2025 gli occupati in Italia hanno raggiunto quota 24 milioni e 169mila, con un incremento di 226mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo segnala l’Istat nei dati diffusi oggi.
Rispetto al primo trimestre dell’anno il numero rimane invece sostanzialmente invariato, confermando un andamento di stabilità.
Il tasso di occupazione nella fascia 15-64 anni si attesta al 62,6%, in linea con i valori registrati nei mesi precedenti.
L’aumento su base annua testimonia una dinamica positiva del mercato del lavoro, pur in un contesto che mostra segnali di rallentamento nella crescita occupazionale nel breve periodo.