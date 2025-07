Longiano, e’ morto il 16enne rimasto ferito nella corsa clandestina

Manuel Budini si è spento dopo giorni di coma: indagato per omicidio colposo un 20enne alla guida dell’auto coinvolta

Manuel Budini, 16enne di Cesenatico, si è spento a seguito del grave trauma cranico riportato in un incidente durante un raduno clandestino di scooteristi sabato notte nella zona industriale di Ponte Ospedaletto a Longiano. L’impatto era avvenuto alcune sere fa, contro una Bmw X1 guidata da un 20enne del luogo, ora indagato per omicidio colposo. Manuel è deceduto ieri dopo l’accertamento di morte cerebrale, mentre un altro ragazzo di 15 anni, anch’egli coinvolto, è ricoverato con prognosi riservata. I due si erano ritrovati con altri coetanei per corse e acrobazie in scooter, organizzate sui social. La zona era considerata "franca" dagli adolescenti per la sua assenza di traffico notturno. Manuel era figlio unico e frequentava l’Istituto Alberghiero; la famiglia è molto conosciuta a Cesenatico. L’inchiesta dei carabinieri è ancora in corso.