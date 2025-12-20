L’opera lirica anche per i piccoli: al Teatro Galli va in scena "Il piccolo spazzacamino"

Ultimo appuntamento dell’anno con La scuola all'Opera

L’opera lirica sotto l’albero anche per i piccoli. Prima delle feste, il Teatro Galli si apre al pubblico dei giovanissimi per il terzo e ultimo appuntamento dell’anno con La scuola all'Opera, un progetto pensato per avvicinare i più giovani all’affascinante mondo della lirica, attraverso il diretto coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di Rimini. Lunedì 22 dicembre – con doppia recita alle 9.15 e alle 11.30 riservata agli studenti delle classi che hanno aderito al progetto – andrà in scena Il piccolo spazzacamino (The Little Sweep), lavoro frutto di una coproduzione che vede Teatro Alighieri di Ravenna e Teatro Galli insieme al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Ravenna.

Il piccolo spazzacamino (The Little Sweep) fa parte di un geniale progetto di opera per bambini che Britten intitolò Facciamo un’opera! (Let’s Make an Opera!) con il quale inaugura una formidabile formula di opera fatta assieme. Oltre ai sette bambini protagonisti del racconto sulla scena, ai quattro personaggi interpretati da adulti – cantanti professionisti – e a un coro di voci bianche, è infatti tutta la platea ad essere parte attiva della rappresentazione. Tutti sono chiamati a partecipare attivamente cantando le canzoni dell’opera come piccoli entusiasti cantori. Il successo fu straordinario fin dalla prima rappresentazione del 1949 e diede vita ad una nuova sensibilità nel porgere la musica ai bimbi, una via sulla quale si sono sviluppati innumerevoli programmi e innovativi percorsi didattici.

A dirigere l’opera sarà Paolo Marzocchi, con la regia di Pietro Fenati. Sul palco l’Ensemble strumentale del Conservatorio Verdi e il Coro di Voci bianche e ragazzi Ludus Vocalis-Novello guidato da Elisabetta Agostini e con la collaborazione di Compagnia Drammatico Vegetale-Ravenna Teatro.

La stagione di opera dedicata alla scuola ha proposto nel corso del 2025 altri due appuntamenti, entrambi apprezzati dalle classi coinvolte: a febbraio il debutto con Brimborium! ossia l’armadio dei ricordi e ad ottobre La cambiale di matrimonio, portando in teatro oltre un migliaio di bambini e bambine.

“Un’iniziativa – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari – coerente con uno tra gli obiettivi principali dell’assessorato e che vede impegnate tutte le istituzioni culturali cittadine e cioè di coinvolgere in maniera sempre più costante e proattiva i più giovani, stimolandone gli interessi e il protagonismo, attraverso la fondamentale collaborazione delle scuole. Oltre a questo percorso nell’opera espressamente dedicato ai più giovani, ricordo l’impegno ormai consolidato della Sagra malatestiana attraverso il progetto Mentore, le tante collaborazioni e progetti rivolti agli studenti della Stagione di prosa, la collaborazione con le scuole di danza del territorio, oltre alle esperienze frutto del percorso della candidatura a capitale italiana cultura e ora parte del piano strategico come ‘Curatori per un giorno’ con la cineteca o Mind Marea. Iniziative per spalancare le porte degli spazi culturali fisici e non della città alla curiosità e alle energie creative delle nuove generazioni”.