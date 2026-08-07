Lotta alle dipendenze: Meloni e Macron lanciano un incontro internazionale a San Patrignano

Il 23 ottobre incontro dedicato alla prevenzione e riunione della Coalizione Europea Antidroga

Italia e Francia, Paesi co-fondatori della European Coalition Against Drugs (Ecad), a cui aderiscono 35 paesi, promuovono per il 23 ottobre a San Patrignano, vicino Rimini, un incontro internazionale dedicato alla prevenzione e al recupero dalle dipendenze. Lo annuncia in una nota la Presidenza del Consiglio, che insieme al presidente francese Emmanuel Macron ha inviato lettere di invito all'evento ai capi di Stato e di governo e ai partner della Coalizione, oltre che alle istituzioni europee competenti, per un totale di 47 delegazioni. Ministri, autorità, rappresentanti di organizzazioni europee e internazionali ed esperti si confronteranno sulle migliori pratiche per rafforzare le politiche di prevenzione, cura, recupero e reinserimento sociale, con particolare attenzione ai

giovani e alle persone più vulnerabili. L'organizzazione dell'incontro coinvolge diversi ministeri, coordinati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Al termine dei lavori sarà adottato un documento finale con gli indirizzi e gli impegni operativi della Coalizione per i prossimi anni, dando seguito agli obiettivi fissati durante la seconda riunione dell'Ecad a Yerevan. La scelta di San Patrignano, come si evidenzia nella nota, "punta a illustrare nella concretezza del quotidiano un'esperienza leader nel recupero e nel reinserimento delle persone con dipendenze: un esempio delle politiche che la Coalizione intende promuovere, nella prospettiva di rafforzare la risposta a una sfida che esige responsabilità e condivisione".