Lotta alle zanzare, al via gli incontri gratuiti per i cittadini riminesi

Al via mercoledì 17 giugno l'iniziativa di Anthea in collaborazione con Comune e Ausl

Con l'arrivo della stagione estiva tornano anche le zanzare e, con esse, il rischio di malattie trasmissibili all'uomo. Per questo motivo prende il via a Rimini il ciclo di incontri informativi ed educativi "Liberati dalle zanzare proteggendo salute e ambiente", un'iniziativa ideata da Anthea e realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini e Ausl Romagna, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare l'impegno condiviso nella prevenzione e nel controllo delle principali specie presenti sul territorio: Aedes albopictus (zanzara tigre) e Culex pipiens (zanzara comune).

Oltre ai trattamenti programmati sul suolo pubblico, la gestione dei potenziali focolai larvali nelle aree private è infatti un elemento decisivo: la maggior parte dei ristagni d’acqua in cui le zanzare si sviluppano si trova in spazi domestici o pertinenziali. Gli incontri offriranno indicazioni pratiche, semplici e immediatamente applicabili per riconoscere e rimuovere i ristagni, adottare comportamenti corretti e contribuire in modo concreto alla riduzione della proliferazione delle zanzare, prevenendo non solo il disagio ma anche possibili rischi sanitari.

Sarà inoltre possibile confrontarsi con tecnici ed esperti, porre domande e ricevere materiali informativi aggiornati.

La prevenzione è un impegno collettivo: ogni piccolo gesto nelle aree di pertinenza privata può fare una grande differenza per la salute e il benessere dell’intera comunità.

Gli appuntamenti si terranno dalle 20.30 alle 21.30, sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Apriranno gli incontri gli interventi dell’Amministratrice Unica di Anthea, Nadia Rossi, dell’Assessore comunale Anna Montini e di Elizabeth Bakken, Direttrice Sanità Pubblica Rimini. Seguirà poi la presentazione a cura dei tecnici di Anthea e di AUSL Romagna. A ogni partecipante sarà fornito in omaggio un prodotto ecologico per il controllo delle zanzare.

Calendario degli incontri

Mercoledì 17 giugno

Forum 5 – Borgo Mazzini e Centri Anziani: associazione Parco Marecchia, Circolo Montecavallo, Centro AUSA, Amici Insieme

Sala comunale, via De Varthema 26

Giovedì 18 giugno

Forum 4–3–8 – Centro storico, San Giuliano, Celle, Marina e Centro Anziani: La Kasa Colonica

Sala comunale San Giuliano Celle, via XXIII Settembre 124/C

Martedì 23 giugno

Forum 6 – Colonnella e Centro Anziani: Sempre Giovani

Sala comunale, via Pintor 7/B

Mercoledì 24 giugno

Forum 9–10 – Miramare, Ghetto Turco e Centro Anziani: L’incontro

Sala comunale, piazza Decio Raggi 2

Giovedì 25 giugno

Forum 12 – Zona Sud Monte, Villaggio 1° Maggio, Bidente, Gaiofana, Montescudo Sala comunale, via Montescudo 288

Lunedì 29 giugno

Forum 1–2 – Viserba, Santa Giustina e Centro Anziani Centri Anziani: Insieme, Viserba 2000 e Anziani Insieme

Sala centro anziani Viserba 2000, via Bruno Baroni 9

Martedì 30 giugno

Forum 11 – Padulli, Corpolò, Padulli e Centro Anziani Centri anziani: è Titottc, Circolo dei Maturi

piazza dei Bizzocchi 4