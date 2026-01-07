Lotteria Italia, Rimini baciata dalla fortuna: due biglietti vincenti in città

Nel riminese centrati premi da 50mila e 20mila euro, mentre l’Emilia-Romagna torna nella top five nazionale dopo un anno di stop

L'Emilia-Romagna è tornata, dopo un anno di stop, nella top five della Lotteria Italia grazie al tagliando serie L 430243, venduto - come riportato da Agipronews - al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio 49 A, che si è aggiudicato il terzo premio del valore di 2 milioni. In regione è andato anche un premio di seconda categoria, da 100mila euro, con il biglietto N423461, venduto a Modena. Una decina, invece, i premi di terza categoria, ciascuno da 50mila euro: R312271 e T255565 venduti a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), M433499 - Bologna, C248913 - Rimini, E091798 - San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), M472501 - Rubiera (Reggio Emilia), Z031713 - Ravenna, I293236 - Massalombarda (Ravenna), E289487 - Ferrara, S221283 - Campogalliano (Modena).

Sono tredici, infine, i tagliandi che si aggiudicano premi da 20mila euro: D048462 - Fornovo Taro (Parma), D043028 - Bologna, C210612 - Rimini, B134389 - Berceto (Parma), P014180 - Parma, O054744 - Mirandola (Modena), E184779 - Castel San Pietro Terme (Bologna), O252988 - Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), D335754 e L439226 - Formigine (Modena), P392591 - Bologna, A382183 - Castel Maggiore (Bologna), L004685 - Lugo (Ravenna).

Le vendite della Lotteria Italia 2025 sono cresciute in Emilia-Romagna, quarta regione per numero di tagliandi acquistati, preceduta da Lazio, Lombardia e Campania: sono stati staccati oltre 916mila biglietti (+14,2%). La provincia di Bologna si conferma leader con 330.500 tagliandi (+11%), seguita da Modena a 113.110 (+7,6 %) e Parma a 100.580 (+13,6%). L'incremento maggiore rispetto al 2024 in provincia di Forlì-Cesena: +29,5% con 79.460 biglietti venduti. In evidenza anche Rimini con 70.700 (+15,5%), poi Piacenza 61.700 (+29,2%), Ferrara 60.640 (+11,2%), Ravenna 58.580 (+25,5%), Reggio Emilia 41.170 (+3,8%). Lo scorso anno la massima vincita aveva riguardato due biglietti da centomila euro, entrambi venduti nel ravennate (Cervia e Solarolo), mentre due anni fa il quinto posto, da un milione, aveva toccato Montescudo-Monte Colombo (Rimini). Nell'edizione 2022 il primo premio da 5 milioni era stato venduto in un bar di Bologna e il quinto (un milione) in un'area di servizio sull'A1 a Parma.