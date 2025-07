Lotto: vinti oltre 23mila euro a Santarcangelo

Il Lotto sorride all’Emilia Romagna dove è stata raggiunta una vincita complessiva da 93.160 euro

Il Lotto sorride all’Emilia Romagna dove è stata raggiunta una vincita complessiva da 93.160 euro. Venerdì, come riporta Agipronews, colpo da 34.500 euro a Terre del Reno, in provincia di Ferrara, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna in corso Italia, mentre sabato vinti 23.250 euro a Santarcangelo di Romagna con tre ambi e un terno in Galleria La Fornace; a Solignano, in provincia di Parma, sei ambi, quattro terni e una quaterna valgono una vincita da 21.660 euro in via Fondovalle , mentre a Reggio nell’Emilia, in provincia di Reggio Emilia, premio da 13.750 euro con tre ambi e un terno in via Fratelli Cervi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 740,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.