Louvre in crisi nera dopo il furto

Dal 15 dicembre sciopero ad oltranza dopo l’allagamento di una sala: “La direzione ignora l’emergenza”

Il personale del Museo del Louvre ha annunciato uno sciopero ad oltranza a partire dal 15 dicembre, una decisione maturata dopo una serie di problemi che hanno recentemente interessato il celebre istituto parigino.

A poche settimane dal rocambolesco furto dei gioielli della corona, un nuovo incidente ha aggravato la situazione: una perdita d’acqua ha provocato l’allagamento della sala della biblioteca dedicata alle antichità egizie, causando danni a diverse centinaia di volumi, molti dei quali di rilevante valore storico e documentale.

Secondo i sindacati, la dirigenza del museo non avrebbe affrontato con la necessaria urgenza né questo episodio né le criticità accumulate negli ultimi mesi. “La direzione ignora quella che è un’emergenza”, denunciano i rappresentanti dei lavoratori, sottolineando la mancanza di interventi tempestivi e di un piano adeguato per la tutela del patrimonio e del personale.

Lo sciopero, spiegano, proseguirà fino a quando non verranno garantite condizioni di sicurezza e gestione più rigorose per uno dei musei più importanti e visitati al mondo.