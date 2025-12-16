L'Ue cambia, salta lo stop ai motori termici dal 2035

Approvato il piano casa, affitti brevi più trasparenti

Svolta nell'Ue. Salta lo stop ai motori termini dal 2035. I costruttori non dovranno più azzerare le emissioni, ma ridurle del 90%, lasciando così spazio sul mercato anche a modelli non completamente elettrici o alimentati a idrogeno, come gli ibridi plug-in e i veicoli con range extender. La modifica è contenuta nella revisione degli standard sulle emissioni di CO2 adottata dalla Commissione Ue. Il restante 10% delle emissioni dovrà essere 'compensato' dalle case automobilistiche con l'impiego di acciaio a basse emissioni o mediante l'utilizzo di carburanti sostenibili, come e-fuel e biofuel avanzati. Previsti incentivi per le piccole elettriche. Approvato anche il piano casa: aiuti di Stato flessibili, investimenti e risorse per il social housing, più trasparenza sugli affitti brevi.