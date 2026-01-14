L’Ue sospende temporaneamente i dazi sui fertilizzanti

Accolta la richiesta dell’Italia nel quadro delle trattative con il Mercosur

La Commissione europea ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi residui su alcuni fertilizzanti, in particolare su ammoniaca e urea, con la possibilità di estendere la misura ad altri prodotti analoghi qualora si rendesse necessario. L’obiettivo è quello di alleggerire i costi per il settore agricolo europeo e garantire maggiore stabilità agli approvvigionamenti.

Secondo quanto comunicato da Bruxelles, l’intenzione è rendere la misura operativa «il più rapidamente possibile, nel corso del 2026». Il taglio dei dazi sarà accompagnato da specifici orientamenti sul meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che prevede l’applicazione di un costo sulle emissioni di CO₂ associate ai prodotti importati, al fine di mantenere la coerenza con gli obiettivi climatici dell’Unione.

L’intervento rappresenta un’importante apertura nei confronti delle richieste avanzate dall’Italia, che da tempo sollecitava un alleggerimento delle barriere tariffarie sui fertilizzanti nell’ambito delle trattative commerciali tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur. La decisione mira a sostenere la competitività dell’agricoltura europea, senza rinunciare agli impegni ambientali assunti a livello comunitario.