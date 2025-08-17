L’ultimo brindisi di Pippo Baudo a Riccione

Il “Pippo nazionale” aveva celebrato qui i suoi 89 anni con Claudio Cecchetto

È morto a 89 anni Pippo Baudo, icona della televisione italiana. Nato in Sicilia nel 1936, ha segnato oltre sessant’anni di spettacolo con programmi come Canzonissima, Fantastico e Domenica In, conducendo 13 volte il Festival di Sanremo. Fu anche grande talent scout, lanciando artisti come Laura Pausini, Giorgia ed Eros Ramazzotti. Nel 2021 ricevette dal Presidente Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce. Legatissimo alla Romagna, vi aveva dedicato programmi e incontri, e il 7 giugno scorso aveva festeggiato a Riccione il suo ultimo compleanno al Samsara, insieme all’amico Claudio Cecchetto, con cui ricordava i tanti progetti condivisi. Tra i messaggi di cordoglio più commossi, quello di Laura Pausini, che lo ha definito l’uomo che le cambiò la vita.