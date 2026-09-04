Riccione, lungomare del Sole: i lavori ripartono il 5 ottobre

Dopo la pausa di settembre riapre il cantiere in viale Torino. Il Comune: "Così tuteliamo le attività turistiche senza modificare i tempi dell’opera"

Il cantiere si ferma per settembre, poi tornerà in strada. È fissata per lunedì 5 ottobre la ripartenza dei lavori di rigenerazione urbana del Lungomare del Sole, lungo viale Torino a Riccione. L’intervento proseguirà nella fase autunnale con l’obiettivo di completare entro la prossima primavera la riqualificazione della zona sud della città, fino al confine con Misano Adriatico.

La scelta di rinviare la riapertura del cantiere a ottobre è stata concordata con l’impresa che sta eseguendo i lavori. L’obiettivo è lasciare pienamente fruibile il litorale per tutto settembre, periodo ancora importante per le attività turistiche della zona, senza modificare la scadenza prevista per la conclusione dell’opera.

Il progetto riguarda la cosiddetta "porta a mare sud" di Riccione. La trasformazione interesserà complessivamente un tracciato di 1,7 chilometri, con una nuova infrastruttura verde e sostenibile larga 7,40 metri, collegata alla Ciclovia Adriatica. I lavori proseguiranno verso via San Gallo e saranno accompagnati dal prolungamento dei percorsi ciclopedonali.

«La Riccione del futuro prende forma ogni giorno di più e il nuovo Lungomare del Sole sta finalmente rivelando tutta la sua bellezza e la sua funzionalità», commenta la sindaca Daniela Angelini. Per la prima cittadina, il progetto non è un semplice restyling: prevede superfici drenanti, giardini della pioggia, nuove alberature e maggiore spazio per la mobilità dolce, oltre alla salvaguardia di alcuni pini storici.

La pausa di settembre viene quindi motivata soprattutto con le esigenze delle imprese della zona. «Abbiamo scelto di favorire gli operatori turistici della zona in un periodo comunque importante della stagione turistica», sottolinea l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. La decisione, aggiunge, permetterà di sostenere le attività balneari e ricettive senza incidere sulla conclusione dei lavori.

Una volta completato, il nuovo Lungomare del Sole comprenderà marciapiedi e pista ciclabile in calcestruzzo drenante, aiuole alberate e aree di sosta attrezzate. Il progetto punta anche a migliorare la risposta del lungomare alle alte temperature e agli eventi meteorologici, attraverso più superfici naturali e una maggiore presenza di verde.

Il conto alla rovescia, dunque, è già iniziato: ancora qualche settimana di tregua per il lungomare, poi il 5 ottobre le ruspe torneranno in viale Torino.