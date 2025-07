L’Uomo di Villa Pamphili è Francis Kaufmann: aveva fornito un nome falso

Spunta un audio: “Mia moglie mi ha lasciato, cerco casa”

È stato identificato come Francis Kaufmann, e non Rexal Ford come aveva dichiarato, il cittadino americano di 46 anni fermato sull’isola greca di Skiathos in relazione alla morte della neonata trovata a Villa Pamphili, a Roma, e della donna il cui corpo è stato rinvenuto poco distante, nello stesso parco.

L’uomo aveva fornito un nome falso alle autorità, ma grazie alle indagini internazionali — che hanno coinvolto anche Malta e la Russia, dove i tre risultano essere transitati prima di arrivare in Italia — è emersa la sua vera identità. Restano tuttavia ancora da accertare l’identità della donna deceduta e la natura del legame con Kaufmann: non è ancora chiaro se fossero effettivamente sposati.

Nel frattempo, è emerso un audio inviato da Kaufmann a un amico italiano, in cui l’uomo, che si era presentato come un regista, chiedeva ospitalità a Roma affermando: “Mia moglie mi ha lasciato e sto cercando una casa”.

Attualmente Kaufmann si trova detenuto in Grecia e ha rifiutato l’estradizione in Italia. Sarà ora la magistratura greca a decidere sul suo trasferimento.