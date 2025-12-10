Altarimini

Lupi a San Marino, monitoraggio costante e nessun aumento della popolazione

L’Osservatorio della Fauna Selvatica invita i cittadini alla prudenza e annuncia nuove misure di controllo

10 dicembre 2025 11:26
L’Osservatorio della Fauna Selvatica di San Marino comunica che, nell’ultima seduta, ha esaminato la gestione del lupo, in seguito alle numerose segnalazioni e preoccupazioni dei cittadini.
Il monitoraggio condotto dal Centro Naturalistico Sammarinese è puntuale, costante e basato su metodi scientifici riconosciuti, e non mostra un aumento della popolazione di lupi rispetto agli anni precedenti.
L’Osservatorio, composto da tecnici e rappresentanti di associazioni e agricoltori, invita la popolazione a comportamenti prudenti, collaborativi e orientati alla prevenzione.
Per garantire trasparenza, sarà avviata una campagna informativa sullo stato del lupo, le tecniche di monitoraggio e le corrette pratiche da seguire, soprattutto riguardo agli animali domestici.
Si prevede anche il rafforzamento degli strumenti di controllo con un numero di emergenza per segnalazioni, più fototrappole e l’uso della tecnica del wolf howling per localizzare i branchi.
Questi strumenti aiuteranno a valutare meglio i comportamenti dei lupi e a definire eventuali interventi, nel rispetto della legge sulla protezione della fauna selvatica.
Le azioni sono coordinate con i territori vicini.
A breve sarà definito un regolamento per l’installazione di recinzioni protettive per il bestiame.

