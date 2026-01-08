Macron contro Trump: “Gli Stati Uniti si allontanano dagli alleati”

Il presidente francese accusa Washington di svincolarsi dalle regole internazionali e lancia l’allarme sul declino del multilateralismo

Gli Stati Uniti guidati da Donald Trump si stanno “progressivamente allontanando” da una parte dei loro alleati storici e mostrano una crescente tendenza a svincolarsi dalle regole internazionali. È l’accusa lanciata dal presidente francese Emmanuel Macron nel corso del suo intervento davanti agli ambasciatori francesi riuniti a Parigi.

Il capo dell’Eliseo ha espresso forte preoccupazione per l’evoluzione degli equilibri globali, sottolineando come le relazioni diplomatiche siano sempre più segnate da una forma di “aggressione neocoloniale”. Secondo Macron, le istituzioni che sorreggono il multilateralismo stanno perdendo efficacia e capacità di mediazione, rendendo il sistema internazionale più fragile e instabile.

“Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente”, ha affermato il presidente francese, delineando uno scenario globale caratterizzato dal ritorno delle grandi potenze e da una “reale tentazione di spartirsi il pianeta”. Un contesto che, a suo avviso, rischia di accentuare le tensioni geopolitiche e di minare la cooperazione internazionale costruita nel secondo dopoguerra.

Le parole di Macron si inseriscono in un quadro di crescenti frizioni tra Europa e Stati Uniti e rilanciano il dibattito sul futuro dell’ordine mondiale e sul ruolo delle alleanze tradizionali in un sistema sempre più dominato dalla competizione tra potenze.