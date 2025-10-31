Maestra a processo: "Umiliava e minacciava gli alunni disabili"

Insulti e urla in classe: a Rimini sotto accusa l'insegnante di sostegno

Una maestra di sostegno 50enne della Campania, in servizio in una scuola elementare di Rimini, è a processo con l’accusa di maltrattamenti sugli alunni di quattro classi. I fatti risalgono al periodo settembre–novembre 2022.

Secondo l’accusa, la donna sgridava, minacciava e insultava i bambini, in particolare due alunni con disabilità, ai quali avrebbe rivolto parole umilianti e comportamenti inappropriati. In un caso avrebbe persino aggredito verbalmente un bimbo di 6 anni per un gesto innocuo.

Le sue colleghe e la dirigente scolastica hanno confermato in aula atteggiamenti offensivi e autoritari, ma anche comportamenti incoerenti e invadenti. L’inchiesta è partita dopo l’esposto dei genitori di uno degli alunni disabili, assistiti dall’avvocato Andrea Mandolesi, inoltrato dalla dirigente scolastica alla Procura. L’imputata è difesa dall’avvocato Leanne Arceci.

Dopo una sanzione disciplinare e un periodo di malattia, la donna non è più rientrata a scuola. Il processo proseguirà a gennaio con l’esame dell’imputata e le arringhe finali prima della sentenza.