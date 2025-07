Magia, arte e mistero nella lunga notte di San Giovanni: si apre La Notte delle Streghe

Giovedì 19 giugno parte la 36ª edizione: performance poetiche, rituali antichi e installazioni per un viaggio tra immaginazione e identità popolare

Tutto è pronto per l’attesissima prima serata de La Notte delle Streghe, la festa che dal 19 al 23 giugno trasformerà San Giovanni in Marignano in un borgo sospeso tra magia, stupore e meraviglia. Si comincia dunque giovedì 19 giugno alle ore 20 con una madrina d’eccezione, Martina Colombari. A tagliare il nastro insieme a lei in piazza Silvagni ci saranno la Sindaca Michela Bertuccioli, con la giunta e i consiglieri, l’assessore regionale al turismo, commercio e sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il Sindaco di Rimini e Presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad.

La magia sui palchi. Gli spettacoli internazionali.

La serata d’apertura accende i riflettori su spettacoli internazionali e trasforma il borgo in un teatro a cielo aperto. Tra acrobazie, poesia, comicità e teatro visivo, i tre palchi della manifestazione – Calderone, Sfera e Luna – offriranno al pubblico un viaggio indimenticabile nel mondo delle meraviglie.

Palco Calderone – Piazza Silvagni

Alle 19.30 è in programma un’anteprima con la Compañía Mosqueta (Argentina), che si esibisce per la prima volta in un paese europeo con Trastocando, uno spettacolo di mano a mano e giocoleria in equilibrio tra il disordine, la perfezione e la follia.

Alle 21.30 il clown Fermín Morà (Argentina) porta in scena un’anteprima per l’Italia, Bien joué, un delicato intreccio di clownerie e poesia con lo stile di un moderno Charlie Chaplin.

Chiude alle 22.30 Andy Spigola (Italia) con Boato, tra nouveau clown, visual comedy e una ricerca personale sull'uso dei trampoli e dell'altezza come sfida.

Palco Sfera – Piazza Silvagni

Alle 20.00 si esibisce la Compagnie de l’Échelle (Francia) con Les actualités, poetico teatro di figura che gioca con l’attualità e l’immaginario, piccole storie senza testo, accompagnate da musica e altri suoni originali.

Segue alle 21.00 Andy Spigola con il suo Boato e alle 22.00 il Duo Tobarich (Cile) presenta Amistad, una potente performance acrobatica in cui due artisti si incontrano in una serie di movimenti sincronizzati e fiducia reciproca, uno spettacolo di mano a mano e palo cinese, dedicato all’amicizia, in cui si racconta la storia del loro legame indissolubile, tra equilibri instabili e acrobazie sorprendenti.

Alle 23.15 torna Fermín Morà con una replica di Bien joué, per chiudere con leggerezza e stupore.

Palco Luna – Fosso del Pallone

Alle 20.30 il Duo Tobarich va in scena con Amistad, alle 21.15 e di nuovo alle 23.00, la Compagnie de l’Échelle incanta con Les actualités. Alle 22.15 ritorna la Compañía Mosquetacon una replica di Trastocando, uno spettacolo in equilibrio tra il disordine, la perfezione e la follia.

L’oro del granaio.

L’area bimbi Regno di Fuori prevede a partire dalle ore 18.00 attività per tutti i gusti, dai giochi antichi alle letture animate. In particolare nella serata del 19 giugno ci sarà come ospite Kikka Giancola con il suo Caos poetico.

Nel suggestivo scenario dell’alveo del Ventena, il Teatro Cinquequattrini presenta Alchemico Alveo, uno spettacolo immersivo e itinerante in cui antiche alchimiste guidate da Hildegard Von Bingen, accompagneranno i visitatori lungo un percorso di trasformazione interiore. Il teatro si fa rito, in un’esperienza che fonde spiritualità e simbolismo. Le repliche si terranno dal 19 al 22 giugno, con prenotazione obbligatoria (3389695322) e offerta libera.

Ogni sera nel regno di Locus Locorum: i mondi delle streghe, le streghe nel mondocurato da Pro Loco sono tantissime le esperienze che si possono fare, tra riti, folclore, oracoli e arte della narrazione. Ci saranno, tra gli altri, il salotto letterario di Caterina Franciosi, autrice di novelle horror, Marco Rubboli maestro di scherma storica e scrittore, Samanta Pierani, artista nella tecnica di intaglio di vecchi libri, Marco Martellini caricaturista e illustratore di fama nazionale. E ancora Sinibaldo Tramontana, intagliatore del legno, artigiani intrecciatori di cesti di vimini, Giulia di Ipotesi luce, che lavora le pietre dure intrecciandole con fili metallici, Simona Montanari, che produce acchiappasogni, Luciana Piovanelli, pittrice.

In particolare, giovedì sera Erica e Gianluca di Teatro Scottadito daranno vita a storie uniche e irripetibili, ispirate dai tarocchi. E, a proposito di tarocchi, da non perdere alle ore 22 Il giardino degli oracoli, la presentazione delle opere dalle quali sono tratte le illustrazioni del nuovo mazzo di 52 carte oracolari de La Notte delle streghe, un progetto a cura di Niccolò Tonelli che ha coinvolto 52 artisti e 15 scrittori italiani.

Infine, Luciano Filanti, alchimista e speziale, illustrerà le erbe e i rituali della notte di San Giovanni.

Piazza Silvagni ogni sera è anche il palcoscenico di tante attività e curiosità. Come lo spazio di Bimbi per Natura, con tre postazioni esperienziali dedicate ai più piccoli, che, tra le tante cose, con l’aiuto di esperte raccoglitrici, potranno creare il mazzetto di erbe di San Giovanni e scoprire i poteri dell’acqua del solstizio.

Tutte le sere va anche in scena la performance itinerante Aurum Ioannis. Il cammino dell’oro di San Giovanni, a cura di Studio danza Il Castello.