Magia di bolle e luci a San Marino Outlet

Sabato 13 dicembre spettacolo con tre show nel pomeriggio per grandi e bambini

Sabato 13 dicembre è prevista una nevicata di bolle a San Marino Outlet. Nel pomeriggio è in programma uno show spettacolare che incanterà grandi e bambini con giochi di luci, musica e magiche bolle che volteggeranno nell’aria dando vita ad un’atmosfera da fiaba.

Nel corso del pomeriggio lo spettacolo si ripeterà in tre momenti, in programma alle 15:30, alle 16:45 e alle 18:00.

La nevicata di bolle si aggiunge alle attrazioni gratuite che San Marino Outlet propone gratuitamente tutti i giorni fino all’Epifania: la pista di ghiaccio di 200 mq, la nuovissima pista Bumper, per scontri ghiacciati a suon di musica e l’Ascensore di Babbo Natale, pensato per condurre i visitatori in un incantevole viaggio interattivo tra sogni, luci e fantasia.

Tutti i weekend di dicembre, inoltre, nell’Ascensore di Babbo Natale, dalle 15:00, sarà possibile fare un magico incontro con Babbo Natale.

Infine, da questo weekend, a San Marino Outlet sono in partenza i pre-saldi: extra sconti fino al 50% sul prezzo outlet, nelle boutique aderenti all’iniziativa e su una selezione di prodotti, che renderanno lo shopping natalizio ancora più conveniente.

GLI ORARI DELLE ATTRAZIONI NATALIZIE

Tutte le attrazioni di San Marino Outlet sono completamente gratuite e saranno attive da sabato 15 novembre a martedì 6 gennaio nei seguenti orari: