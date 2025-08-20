Maiolo e Novafeltria al top per imprese femminili: Rimini tiene meglio della media regionale

La provincia conta 7.622 attività guidate da donne, pari al 22% del totale: stabilità (-0,2%) contro il calo di Emilia-Romagna e Italia

A fine giugno 2025 si registra una sostanziale stabilità annua delle imprese femminili attive in provincia di Rimini, diversamente dal calo regionale e nazionale, secondo i dati Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Con riferimento alle incidenze settoriali sul totale, le imprese femminili sono concentrate in prevalenza nel Commercio, nell’Alloggio e ristorazione e nei Servizi alle persone. In termini di incidenza delle stesse sul totale delle imprese attive, invece, i settori maggiormente rappresentativi risultano essere, rispettivamente, i Servizi alle persone, le Attività relative alla salute e all’assistenza e l’Alloggio e ristorazione. In un contesto in cui prevalgono le imprese individuali, si registra la crescita delle società di capitale.

Le imprese femminili: Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Al 30 giugno 2025 nel sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 14.928 imprese femminili attive che costituiscono il 21,3% del totale delle imprese attive (21,4% in Emilia-Romagna e 22,7% in Italia). Nel confronto con il 30 giugno 2024 si rileva un calo, lieve, delle imprese femminili dello 0,7%, inferiore a quello regionale (-1,1%) e in linea con la variazione negativa nazionale (-0,6%).

I principali settori economici risultano il Commercio (25,4% delle imprese femminili), l’Alloggio e ristorazione (14,4%), le Altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (13,1%), l’Agricoltura (10,8%), le Attività immobiliari (8,7%), l’Industria Manifatturiera (6,6%), le Attività amministrative e di servizi di supporto (tra cui i servizi alle imprese) (4,5%) e le Attività professionali, scientifiche e tecniche (4,0%).

Le imprese femminili con la maggior incidenza percentuale sul totale delle imprese attive appartengono, rispettivamente, alle Altre attività di servizi (44,7%), alle Attività per la salute umana e di assistenza sociale (38,9%), all’Alloggio e ristorazione (29,0%), alle Attività amministrative e di servizi di supporto (26,8%), al Commercio (26,4%), alle Attività professionali, scientifiche e tecniche (21,1%), alle Attività finanziarie e assicurative (20,7%), all’Immobiliare (20,6%), ai Servizi di telecomunicazione, programmazione e consulenza informatica (20,4%) e all’Agricoltura (20,2%).

Riguardo alla natura giuridica, la maggior parte delle imprese femminili sono imprese individuali (64,7% del totale), alle quali seguono le società di capitale (17,6%) e le società di persone (16,2%); nel confronto con l’anno precedente crescono le società di capitale (+2,7%) mentre calano sia le imprese individuali (-0,8%) sia le società di persone (-3,5%).

Le imprese femminili: focus provinciale Rimini

Al 30 giugno 2025 in provincia di Rimini si contano 7.622 imprese femminili attive che costituiscono il 22,0% del totale delle imprese attive (21,4% in Emilia-Romagna e 22,7% in Italia). Nel confronto con il 30 giugno 2024 si riscontra una sostanziale stabilità delle imprese femminili (-0,2%), diversamente dal calo sia regionale (-1,1%) sia nazionale (-0,6%).

I principali settori economici risultano il Commercio (27,4% delle imprese femminili), l’Alloggio e ristorazione (17,4%), le Altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (11,7%), le Attività immobiliari (10,4%), l’Agricoltura (6,4%), l’Industria Manifatturiera (5,3%), le Attività amministrative e di servizi di supporto (tra cui i servizi alle imprese) (4,8%) e le Attività professionali, scientifiche e tecniche (4,0%).

I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese attive sono, rispettivamente, Altre attività di servizi (44,7%), Attività per la salute umana e di assistenza sociale (33,7%), Alloggio e ristorazione (28,1%), Attività amministrative e di servizi di supporto (27,3%), Commercio (27,1%), Immobiliare (21,6%), Agricoltura (21,6%), Servizi di telecomunicazione., programmazione e consulenza informatica (21,6%), Attività professionali, scientifiche e tecniche (21,1%) e Attività artistiche, sportive e di divertimento (20,0%).

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (61,9% del totale), seguite dalle società di capitale (19,3%) e società di persone (17,5%); in termini di variazione annua crescono le società di capitale (+3,0%) mentre calano sia le imprese individuali (-0,8%) sia le società di persone (-1,4%).

In un contesto di analisi territoriale, poi, si evidenzia come la maggioranza delle imprese femminili provinciali si trova nel comune di Rimini (43,4%), classificato come “Grande centro urbano”; presenza importante anche nei comuni di Riccione (13,3%), Bellaria-Igea Marina (6,8%), Santarcangelo di Romagna (5,8%) e Coriano (2,2%), ossia nei cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 28,1%), e di Cattolica (7,3%), Misano Adriatico (4,1%) e San Giovanni in Marignano (2,1%) (”area del Basso Conca”, totale 13,5%). Ad essi vanno aggiunti i comuni di Morciano di Romagna (2,2%) (Valconca), Verucchio (2,1%) e Novafeltria (2,0%) (Valmarecchia).

In ultimo, i comuni con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese attive risultano essere, rispettivamente, Maiolo (32,9%), Novafeltria (27,3%), San Leo (25,4%), Sant’Agata Feltria (25,4%), Cattolica (25,1%), Morciano di Romagna (24,6%), Pennabilli (24,1%), Riccione (23,6%), Casteldelci (23,5%), Bellaria-Igea Marina (23,0%), Mondaino (22,3%) e Montefiore Conca (22,2%).