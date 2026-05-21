Malapizza: l’Istituto Malatesta di Rimini celebra l’arte della pizza tra formazione e inclusione

Profumo di pizza vista mare: tornano le "Cene del Malatesta"

L’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini lancia Malapizza, doppio appuntamento delle tradizionali Cene del Malatesta che porterà nel giardino fronte mare della scuola due serate dedicate all’arte bianca, alla formazione e all’inclusione.

L’evento unisce la pratica degli studenti alla degustazione di pizze cotte nel forno a legna, realizzate con farine pregiate e birra Orazio di Molino Spadoni e con le verdure selezionate di Orogel, sponsor ufficiali. Un progetto sostenuto dalla Provincia di Rimini e dai Comuni di Rimini e Bellaria-Igea Marina, pensato per celebrare la pizza, oggi patrimonio immateriale UNESCO.

Le serate si apriranno alle 19.30 con una presentazione dedicata alle materie prime e alle tecniche di impasto e cottura.

La prima infornata — venerdì 22 maggio: protagonista l’alunno Luigi Cappuccio, fresco Campione del Mondo 2026 nella categoria Pizza Napoletana Tradizionale al SIGEP, affiancato dall’ex studente e pizzaiolo Antonio Mazzarino, sotto il coordinamento del prof. Giovanni Sposato e di un maestro pizzaiolo di Molino Spadoni.

Il gusto della pizza gluten‑free — venerdì 5 giugno: appuntamento dedicato al senza glutine, in collaborazione con l’AIC Rimini, guidato dal prof. Stefano Lattuca insieme ai pizzaioli professionisti dell’associazione e di Molino Spadoni.

Entrambe le serate saranno accompagnate da musica dal vivo. La partecipazione degli esterni è possibile con una donazione minima di 15 euro, fino a esaurimento posti. Il ricavato sosterrà il progetto di crowdfunding dell’istituto per migliorare le attrezzature dei laboratori.

Dettagli e prenotazioni sul sito dell’istituto.