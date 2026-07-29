Malgioglio e Angie di Amici sul palco: nuovo live al San Marino Outlet

Prosegue la rassegna Summer Vibes

Prosegue Summer Vibes, la rassegna musicale estiva del San Marino Outlet che, ogni venerdì sera fino al 14 agosto, trasforma il centro in un palcoscenico di musica e intrattenimento dal vivo. Dopo il grande entusiasmo registrato con i concerti di Sarah Toscano, Le Vibrazioni e Fred De Palma, il cartellone propone un nuovo appuntamento capace di unire generazioni e stili musicali diversi.

Venerdì 31 luglio l'Arena Spettacoli ospiterà infatti Cristiano Malgioglio e Angie, due artisti accomunati da una forte personalità.



Autore, cantante, paroliere e volto amatissimo della televisione italiana, Cristiano Malgioglio è una delle figure più iconiche dello spettacolo nazionale. Nel corso della sua lunga carriera ha firmato alcuni dei più grandi successi della musica italiana, collaborando con interpreti del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e Iva Zanicchi. Parallelamente ha costruito un percorso da artista capace di reinventarsi continuamente, conquistando il pubblico con il suo stile inconfondibile, l'ironia e una presenza scenica unica.



Ad accompagnarlo sul palco sarà Angie, giovane cantautrice che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione all'ultima edizione di Amici. Apprezzata per la sua vocalità, la sensibilità interpretativa e una scrittura autentica, Angie rappresenta una delle nuove voci emergenti del panorama pop italiano.



Il legame artistico è nato proprio all’interno talent show di canale 5, dove Cristiano Malgioglio era chiamato a giudicare le esibizioni, e ora è pronto a dare vita ad un live esclusivo carico di carisma ed energia.



Tutti i concerti della rassegna “Summer Vibes” sono a ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito web di San Marino Outlet.