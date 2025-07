Malore in acqua a Riccione, paura per il bagnante: salvato dai marinai di salvataggio

L'uomo ha accusato un malore all'altezza dei bagni 102-104: immediatamente soccorso

Momenti di concitazione questa mattina (domenica 29 giugno) sulla spiaggia di Riccione, intorno alle 10: un bagnante si trovava in acqua, tra i bagni 102 e 104, quando ha accusato un malore a cinque metri dalla riva. L'uomo, di circa 70 anni, ha perso conoscenza ed è caduto pancia in su. È stato immediatamente soccorso dai marinai di salvataggio Stefano Simoncioni e da Luca Bianchini, intervenuti prontamente. Una volta portato a riva, il bagnante è stato sottoposto a massaggio cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e la Capitaneria di Porto. Fortunatamente l'uomo ha ripreso i sensi ed è stato portato in ospedale con l'ambulanza per ulteriori accertamenti.