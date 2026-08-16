Malore in mare a Ferragosto, muore turista bolognese di 69 anni

L'uomo si è sentito male mentre faceva il bagno davanti al Bagno 92. Il bagnino lo ha riportato a riva, inutili i tentativi di rianimazione

Era entrato in acqua per fare il bagno, ma pochi minuti dopo si è sentito male ed è scomparso tra le onde. Un turista bolognese di 69 anni è morto nella tarda mattinata di Ferragosto dopo un malore improvviso. L'uomo si trovava in mare, nello specchio d'acqua davanti al Bagno 92 di Rimini, quando intorno alle 11.30 ha avuto un malore. Secondo quanto emerso, aveva già alcuni problemi di salute.

A dare l'allarme è stato il bagnino di salvataggio, che si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto immediatamente. Il 69enne è stato riportato a riva e sono iniziate le prime manovre di soccorso. Nel frattempo è arrivato anche il personale del 118 con un'ambulanza e un'auto medicalizzata.I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il suo cuore non ha ripreso a battere e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, impegnata negli accertamenti previsti in questi casi. Una mattinata di Ferragosto che si è trasformata in tragedia davanti alla spiaggia, sotto gli occhi dei bagnanti.