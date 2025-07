Malore nel sonno a soli 45 anni: Igea Marina in lutto per Nicola Monticelli, anima del Blumen

Era amato per la sua generosità e passione. Commozione in città, funerali domani al Sacro Cuore

Igea Marina piange Nicola Monticelli, 45 anni, scomparso improvvisamente nel sonno a causa di un malore. Era il volto e l’anima del Blumen, storico bar-ristorante e albergo di famiglia in via Tibullo. Persona generosa, apprezzata da tutti per la sua disponibilità e gentilezza, Nico era noto anche per i suoi piatti di pesce e la passione per il Cesena Calcio.

Amici, clienti e parenti si sono ritrovati spontaneamente davanti al locale per un momento di cordoglio collettivo. Commosso il ricordo del sindaco Filippo Giorgetti e di Confcommercio, che hanno sottolineato la sua bontà e lo spirito altruista.

Lascia la madre Lina e la compagna Sara. Il rosario sarà celebrato stasera alle 20:45 alla chiesa del Sacro Cuore di Igea Marina, dove domani alle 11 si terranno i funerali, con partenza dal Blumen alle 10.