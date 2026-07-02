Maltempo a Riccione: alberi abbattuti e interventi della Polizia locale e dei Vigili del fuoco

Forte vento e pioggia causano disagi e danni nella serata del 1 luglio: numerosi interventi per rami, alberi e strutture pericolanti

Le prime avvisaglie dell’ondata di maltempo hanno colpito il territorio comunale nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, richiedendo un massiccio dispiegamento di forze da parte della Polizia locale e dei Vigili del fuoco. Gli agenti sono rimasti impegnati in diverse zone della città per gestire le criticità causate dalle intense precipitazioni e dalle forti raffiche di vento, che hanno provocato la caduta di alberi, rami e detriti, rendendo necessari interventi per garantire la sicurezza della circolazione.

Gli interventi nella serata di ieri

I primi disagi significativi si sono registrati a partire dalle ore 20:00 anche se già nella mattinata di ieri un ramo di pino si era spezzato rovinando su un’auto e un furgone in sosta in viale Boccaccio. In viale Massaua l’intervento tempestivo degli operatori ha permesso la messa in sicurezza di un’area verde a seguito del cedimento di un albero e della conseguente rottura della rete pubblica di delimitazione; la circolazione stradale è stata ripristinata in tarda serata dopo la rimozione dei rami. Situazione analoga in viale Borgonovo, dove un intero albero è stato sradicato dalla furia del vento, costringendo le pattuglie a transennare la zona per garantire l’incolumità dei passanti.

Intorno alle 21:30, la Polizia locale ha prestato ausilio ai Vigili del fuoco in viale Milano per la presenza di una lamiera pericolante. Successivamente, le squadre si sono spostate nel vicino viale Latini per liberare un’autovettura rimasta danneggiata dai detriti volati via a causa delle forti raffiche. Ulteriori interventi di messa in sicurezza tramite il posizionamento di transenne temporanee si sono resi necessari all’intersezione tra viale Sardegna e viale Caprera, mentre in viale Lamarmora l’intervento congiunto con i Vigili del fuoco ha consentito il taglio di un grosso ramo pericolante che minacciava un’abitazione privata.

Piano straordinario di pulizia e spazzamento delle strade

A causa del forte vento della scorsa notte, in particolare i numerosi pini presenti sul territorio hanno perso un’ingente quantità di aghi che hanno invaso le strade e i marciapiedi cittadini. Per fare fronte a questa situazione e ripristinare tempestivamente il decoro urbano e la sicurezza stradale, il Comune di Riccione e Hera hanno attivato un piano straordinario di spazzamento e pulizia. L’operazione vede l’impiego di squadre aggiuntive e spazzatrici meccaniche potenziate per rimuovere rapidamente gli accumuli. Gli interventi si concentreranno prioritariamente sulle arterie di maggiore scorrimento e nelle zone più colpite, per poi procedere progressivamente su tutti gli altri quartieri della città.

Allerta arancione e monitoraggio per tutta la giornata

L’amministrazione comunale ricorda che l’allerta meteo emessa dalla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna resta pienamente in vigore per tutta la giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Per il territorio di Riccione è confermato il codice arancione per temporali, a causa di condizioni meteorologiche che favoriscono lo sviluppo di perturbazioni particolarmente intense e persistenti, con la previsione di vento forte che continuerà a soffiare anche nelle prossime ore. È attiva inoltre un’allerta gialla per lo stato del mare, con previsioni di mare al largo da molto mosso ad agitato.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e il rispetto dei comportamenti corretti da adottare in caso di forti temporali, raffiche intense e criticità marine, consultabili sul portale ufficiale della Regione. Per rimanere costantemente aggiornati in tempo reale, i residenti possono usufruire del servizio gratuito Alert System, attivabile tramite iscrizione sul sito web dedicato (https://registrazione.alertsystem.it/riccione) o scaricando l’applicazione per dispositivi mobili.



