Maltempo, a Riccione il vento stacca l’insegna di un albergo
Le previsioni per il weekend pasquale restano ancora incerte
Le forti raffiche di vento che stanno interessando la provincia di Rimini hanno causato danni anche a Riccione, dove una parte dell’insegna di un albergo in viale D’Annunzio si è staccata. A segnalare l’accaduto è stato un lettore.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere temporaneamente la zona per evitare rischi ai passanti.
Il maltempo ha interessato anche l’entroterra riminese: nella notte si sono registrate deboli nevicate, con un paio di centimetri di accumulo sulla vetta del Monte Carpegna e alle Balze di Verghereto.
Le previsioni per il weekend pasquale restano ancora incerte: secondo gli esperti il tempo sarà variabile, con possibili schiarite ma anche residua instabilità e vento. Un miglioramento è atteso, ma non si può ancora parlare di bel tempo stabile su tutto il territorio.