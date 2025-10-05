Maltempo a Rimini: porto, darsena e spiagge allagati

Situazione critica anche all’invaso del ponte di Tiberio

La costa riminese è stata messa a dura prova nella tarda mattinata di domenica 5 ottobre, dal maltempo. Raffiche di bora e mareggiate hanno interessato in particolare il litorale. Al porto canale e alla Darsena il livello dell’acqua si è innalzato fino a invadere banchine e carreggiate, mentre diversi tratti di spiaggia sono stati completamente allagati.

Situazione critica anche all’invaso del ponte di Tiberio, dove l’acqua ha parzialmente coperto il parco Marecchia, trasformando l’area in un’unica grande distesa d’acqua.

Secondo le previsioni, i fenomeni dovrebbero attenuarsi nel corso del pomeriggio. L’ingresso di aria fredda ha però determinato un brusco calo delle temperature, attese in risalita solo a partire da domani.