Maltempo, allerta gialla in 11 Regioni

Freddo artico sull’Italia: primi fiocchi di neve anche a Milano

Oggi è stata diramata un’allerta gialla per il maltempo in undici regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Sul Paese è arrivata un’ondata di freddo artico proveniente dalla Norvegia, che ha fatto crollare le temperature e portato le prime nevicate al Nord, con fiocchi anche a Milano.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sta interessando soprattutto il Centro e il Sud, dove sono attese piogge diffuse e venti di burrasca. Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile.