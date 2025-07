Maltempo, oggi allerta gialla in cinque regioni

Il grande caldo dà tregua all’Italia, monitorata solo Catania

Dopo giorni di caldo intenso e fenomeni meteorologici estremi, oggi l’Italia registra una temporanea tregua sia sul fronte del maltempo che su quello delle ondate di calore.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in cinque regioni. In Veneto l’allerta riguarda il rischio idraulico, mentre in Abruzzo, Marche, Molise e Puglia si segnalano possibili temporali localmente intensi. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e abbondanti precipitazioni.

Sul fronte delle temperature, il Ministero della Salute segnala un miglioramento generale: 26 delle 27 città monitorate nei bollettini giornalieri sono oggi classificate con bollino verde, indicativo di condizioni climatiche non a rischio per la salute.

Unica eccezione è Catania, che resta sotto osservazione con bollino giallo per ondate di calore, segnalando possibili disagi per la popolazione più vulnerabile, come anziani e bambini.

Il miglioramento atteso su gran parte del Paese potrebbe essere solo temporaneo: le autorità invitano a rimanere aggiornati sui bollettini meteo e a seguire le indicazioni di Protezione Civile e autorità locali.