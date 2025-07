Grave incidente nei pressi di San Vito: 18enne in condizioni critiche dopo lo schianto con un furgone

La ragazza è stata travolta da un furgone durante una svolta: trasportata in elisoccorso al Bufalini di Cesena, è ricoverata in rianimazione

È ricoverata in gravissime condizioni una ragazza 18enne di Cesenatico, rimasta coinvolta in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 luglio lungo via Vecchia Emilia.

Intorno alle 18, secondo una prima ricostruzione, un furgone Fiat Scudo avrebbe sorpassato il ciclomotore su cui viaggiava la giovane, per poi iniziare una svolta a destra verso una strada laterale. Il conducente potrebbe non essersi accorto della presenza del mezzo a due ruote. L’impatto è stato inevitabile: la ragazza ha urtato violentemente contro il muro di un’abitazione, rovinando sull’asfalto priva di sensi.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e l’elisoccorso da Ravenna. La 18enne, in stato di incoscienza, è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. Le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri.