La storica pensione di Riccione rinasce e diventa hotel di lusso

Apre History Suite, struttura della famiglia De Luca, sulle ceneri della pensione Elde di viale Rossini

Dalle ceneri della storica Pensione Elde, in viale Rossini, nasce History Suite, una struttura ricettiva innovativa e raffinata, ufficialmente inaugurata ieri (mercoledì 9 luglio) dalla famiglia De Luca, proprietaria e gestore dell’intero progetto.



Composta da 11 suite appartament, la struttura si distingue per un concept unico nel suo genere: ogni ambiente è ispirato a una divinità greca. "Afrodite, Atena, Artemide, Hermes: ogni nome è il punto di partenza di un percorso sensoriale e simbolico che trasforma la vacanza in un’esperienza immersiva tra mito, arte e benessere", spiega la proprietà dell'hotel.

L’apertura di History Suite è stata accolta con grande entusiasmo da Federalberghi Riccione: "Per la nostra associazione è motivo di grande orgoglio vedere imprenditori coraggiosi come la famiglia De Luca investire nel turismo, coinvolgendo le proprie energie familiari e credendo fortemente nella qualità e nella modernità dell’offerta riccionese", dichiara l’associazione in una nota.