Maltempo sull’Italia: freddo, neve a bassa quota e paura per il terremoto nelle Marche

Befana all’insegna del gelo al Nord. Crolla un pino ai Fori Imperiali dopo le forti piogge su Roma. Oltre trenta scosse sismiche tra Macerata e Fermo, ma senza danni

Un’intensa ondata di maltempo sta interessando l’Italia con un brusco calo delle temperature, soprattutto al Nord. In vista dell’Epifania sono attese le prime nevicate a quote medio-basse tra la Romagna, il nord delle Marche e l’Appennino tosco-emiliano, mentre piogge diffuse continueranno a colpire le regioni del Centro-Sud.

A Roma, dopo le forti precipitazioni delle ultime ore, nella serata di ieri un pino alto oltre 20 metri è crollato in via dei Fori Imperiali, nei pressi del Colosseo e vicino agli ingressi della stazione della metropolitana linea C. L’episodio ha causato momenti di apprensione, ma non si registrano feriti.

Notte di paura anche nelle Marche, dove sono state avvertite oltre trenta scosse di terremoto tra le province di Macerata e Fermo. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.8, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Al momento non risultano danni a persone o edifici.