Maltrattamenti ed estorsione: finisce in manette sul regionale per Rimini

Arrestato sul treno, deve scontare oltre 4 anni di carcere

Un cittadino italiano è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo di routine a bordo di un treno regionale sulla tratta Ravenna-Rimini.

Il personale della Polfer, impiegato in scorta sul convoglio, ha sottoposto l'uomo a verifica identificativa. Gli accertamenti hanno fatto emergere a suo carico un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena prossima ai quattro anni e mezzo di reclusione. I reati contestati sono estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Al termine delle operazioni di rito, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare la pena residua.