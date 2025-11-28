Maltrattamenti, lesioni e stupro: donna di Rimini denuncia il marito violento. La Procura chiede 6 anni

L’uomo, oggi ai domiciliari, respinge ogni accusa

Una donna residente nel Riminese ha denunciato il marito, un italiano di 44 anni, accusandolo di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Secondo il racconto della vittima, dopo il matrimonio l’uomo sarebbe diventato sempre più aggressivo, costringendola a subire umiliazioni, percosse e rapporti sessuali non consensuali.

La situazione avrebbe spinto la donna a rivolgersi a un centro antiviolenza e a trovare riparo in una casa rifugio. Dopo una prima denuncia e l’arresto del marito, la coppia aveva tentato una riconciliazione, poi fallita: le violenze sarebbero infatti riprese, costringendo la donna a chiedere nuovamente aiuto nel marzo 2023.

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a sei anni e cinque mesi. L’uomo, oggi ai domiciliari, respinge ogni accusa. L’ultima udienza è stata rinviata al 15 gennaio, quando verrà emesso il verdetto.