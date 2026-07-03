Maltrattamenti su alunni disabili a Rimini: maestra sottoposta a perizia psichiatrica

L’inchiesta è nata dall’esposto presentato dalla famiglia di uno degli alunni alla dirigente scolastica

Slitta la sentenza per la 49enne insegnante di sostegno, di origini campane, imputata per presunti maltrattamenti ai danni di alunni di una scuola primaria di Rimini. Il Tribunale collegiale ha disposto una perizia psichiatrica sulla donna, rinviando il procedimento. A luglio sarà conferito l’incarico al perito, mentre a ottobre è prevista la discussione della consulenza, seguita dalla nuova requisitoria del pm Davide Ercolani, che aveva già chiesto una condanna a cinque anni di carcere.Secondo l’accusa, tra settembre e novembre 2022 l’insegnante avrebbe rivolto insulti, minacce e atteggiamenti umilianti nei confronti di diversi bambini, in particolare due alunni con disabilità. Le vengono contestati anche comportamenti offensivi verso le colleghe e atteggiamenti ritenuti inadeguati durante l’attività scolastica.L’inchiesta è nata dall’esposto presentato dalla famiglia di uno degli alunni alla dirigente scolastica, che ha trasmesso gli atti alla Procura. Dopo le indagini dei carabinieri è stato avviato il processo, ora rinviato in attesa dell’esito della perizia.