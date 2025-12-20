Manovra, primo via libera al Senato. Giorgetti: "Non mi dimetto"

Pensioni ancora riviste, scontro sul condono e tensioni nella maggioranza

Arriva il primo sì alla manovra economica. La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al testo, che approderà in Aula lunedì per l’avvio dell’esame parlamentare. Il provvedimento introduce nuove modifiche sul fronte pensionistico, con ulteriori tagli all’anticipo per i lavoratori precoci e lo stop al cumulo con i fondi pensione complementari. Confermate anche alcune misure a sostegno delle imprese e il meccanismo del silenzio-assenso per il Tfr dei nuovi assunti.

Il percorso della manovra non è però privo di tensioni. Le opposizioni sono andate all’attacco della maggioranza dopo la presentazione di un emendamento sul condono, definito un “blitz”, che ha sollevato forti polemiche. Di fronte alle critiche, la proposta è stata successivamente trasformata in un ordine del giorno, smorzando parzialmente lo scontro.

All’interno della maggioranza restano comunque frizioni, in particolare nella Lega, che ha posto il veto su alcune norme relative al riscatto della laurea e alle finestre per l’accesso alla pensione anticipata. In questo clima, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha voluto chiarire la propria posizione, escludendo qualsiasi ipotesi di dimissioni.

"A me interessa il prodotto finale, lavoriamo per il Paese. È la ventinovesima manovra che faccio, so come funziona", ha dichiarato il ministro, rivendicando l’esperienza e la necessità di guardare all’obiettivo complessivo del provvedimento. Ora la parola passa all’Aula, dove il confronto politico è destinato a intensificarsi.