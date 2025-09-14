Maratona del Presidente, trionfo di Giacomo Alessi nell'8 ore

Il portacolori del Maciano Team Runners, che con 20 giri e un totale di 84,500 km ha dominato la scena

Clima ideale, entusiasmo dentro e fuori dal tracciato e tanta voglia di correre. La quindicesima edizione della Maratona del Presidente ha confermato ancora una volta la forza del movimento amatoriale italiano, con oltre 150 atleti al via e un respiro internazionale che è ormai marchio di fabbrica del Club Super Marathon Italia.

Sul nuovo percorso di 4.250 metri, disegnato grazie alla collaborazione dell’Avis Forlì e ospitato dal tradizionale scenario del Parco Agosto, la prova clou è stata l’8 Ore. Qui ha brillato Giacomo Alessi di Novafeltria, portacolori del Maciano Team Runners, che con 20 giri e un totale di 84,500 km ha dominato la scena, lasciandosi alle spalle Marco Giannini (80,275 km) e Salvatore Perillo (76,050 km). Un successo che consolida la sua crescita nel panorama delle ultramaratone nazionali.

Tra le donne, ancora protagonista la russa Anastasiia Salnikova, già vincitrice all’Orta 10in10 e prima a Forlì con 76,050 km, quarta assoluta.

Spettacolo anche nelle prove più brevi: nella mezza maratona si è imposto Sergio Grillini in 1h25’45”, mentre la gara femminile ha premiato Laura Capelli. Nella 10 km, vittoria a Vincenzo Olivotti (36’09”), con Adele Ricci prima tra le donne.

La manifestazione, dedicata come sempre alla memoria del fondatore Sergio Tampieri, ha vissuto un momento toccante con la presenza della figlia Marisa alle premiazioni. E lo sguardo è già rivolto al futuro: il presidente Paolo Francesco Gino ha annunciato per il 2026 i festeggiamenti dei 30 anni del Club, con novità in arrivo e un calendario che proseguirà il 5 ottobre con la Versilia Marathon e, due settimane dopo, con la prestigiosa 100 km delle Alpi.