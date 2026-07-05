Maratona dles Dolomites, Luca Cavallo concede il bis. Tra i protagonisti anche Davide Ghiotto

In campo femminile successo della tedesca Janine Meyer, davanti alle italiane Martina Cavallo e Michela Santini

Grande spettacolo sulle strade delle Dolomiti per la 39ª edizione della Maratona dles Dolomites, che ha visto al via circa 8.000 ciclisti provenienti da 78 Paesi. Sul percorso lungo di 138 chilometri e 4.230 metri di dislivello si è imposto ancora una volta il piemontese Luca Cavallo, vincitore per il secondo anno consecutivo con il tempo di 4h21', davanti ai belgi Koen Hendrickx e Vince Mattens.

Tra i volti noti presenti anche il campione olimpico di pattinaggio Davide Ghiotto, che ha concluso la prova al 38° posto in 4h53'. In campo femminile successo della tedesca Janine Meyer, davanti alle italiane Martina Cavallo e Michela Santini.

Buona anche la prestazione del nutrizionista riminese Samuele Valentini, che ha chiuso il percorso in 5 ore e 20 secondi, conquistando il 48° posto assoluto in una delle granfondo più prestigiose del panorama internazionale.