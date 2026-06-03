Maratonina dei Laghi, successo a Bellaria Igea Marina: oltre 1.300 partecipanti alla 52ª edizione

Nel maschile vince il keniano Njiru Bonface Fundi. Nella competizione femminile la vittoria è andata a Benedetta Coliva

Grande partecipazione e spettacolo sportivo per la 52ª edizione della Maratonina dei Laghi, andata in scena sabato 30 maggio a Bellaria Igea Marina. La storica manifestazione podistica ha richiamato circa 1.300 atleti, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico romagnolo.

L'evento ha proposto la classica mezza maratona di 21,097 chilometri, omologata FIDAL, affiancata da una gara competitiva sui 10 chilometri e da diverse camminate ludico-motorie sulle distanze di 21, 10 e 5 chilometri. Il centro logistico e il ritrovo degli atleti sono stati ospitati presso il Palazzo del Turismo, mentre la partenza delle gare è avvenuta da Piazza Minzoni.

Il percorso, particolarmente apprezzato dai partecipanti, si è sviluppato lungo un tracciato veloce e pianeggiante che ha attraversato il lungomare, i principali monumenti storici della città e alcune suggestive zone dell'entroterra locale.

A tagliare per primo il traguardo della mezza maratona è stato il keniano Njiru Bonface Fundi, portacolori dell'Atletica Virtus Lucca, che ha fatto segnare l'ottimo tempo di 1h06'06". Alle sue spalle si è classificato Benhamdane Rachid dell'ASD Daunia Running, che ha concluso la prova in 1h09'06". Terzo gradino del podio per Mattia Grifa, anch'egli atleta dell'ASD Daunia Running, con il tempo di 1h10'21".

Nella competizione femminile la vittoria è andata a Benedetta Coliva dell'ASD Imperiali Atletica, autrice di una prestazione di alto livello chiusa in 1h13'45". Seconda posizione per la ruandese Adeline Musabyeyezu del GS Orecchiella Garfagnana, che ha fermato il cronometro a 1h17'38". A completare il podio femminile è stata Mercy Jebichii dell'ASD Atletica Gran Sasso Teramo con il tempo di 1h20'32". Solo sesta la riminese Federica Moroni dell'Atletica Rimini Nord (01:26:31).

La manifestazione si è svolta in un clima di festa e partecipazione, grazie anche all'impegno degli organizzatori, dei volontari e delle numerose associazioni coinvolte nell'evento. La Maratonina dei Laghi si conferma così una delle competizioni più prestigiose del territorio, capace di coniugare sport, promozione turistica e valorizzazione delle bellezze di Bellaria Igea Marina.

Un'edizione che ha regalato emozioni, prestazioni di alto livello e una straordinaria partecipazione, dando appuntamento ad atleti e appassionati al prossimo anno.