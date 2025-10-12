Marcia Perugi Assisi: migliaia in cammino per la pace e la fraternità

Un’edizione tra le più partecipate degli ultimi anni

È in corso la Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati degli ultimi anni. La testa del corteo è partita questa mattina da Perugia e l’arrivo ad Assisi è previsto intorno alle 15.

In tantissimi stanno sfilando dietro al grande striscione con la scritta “Fraternità”, accompagnato da un lungo drappo con i colori dell’iride e della Palestina, simbolo di solidarietà e speranza.

L’edizione 2025, che porta lo slogan “Imagine all the people”, ispirato alla celebre canzone di John Lennon, sta registrando una partecipazione straordinaria: presenti associazioni, movimenti, istituzioni, cittadine e cittadini provenienti da tutta Italia, uniti nel richiamo alla pace, alla giustizia e al dialogo tra i popoli.

La Marcia Perugia Assisi, nata nel 1961 su iniziativa di Aldo Capitini, continua così a rappresentare un momento di incontro e testimonianza collettiva contro ogni forma di guerra, odio e discriminazione.