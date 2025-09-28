Marcialonga 2025: Ricciardi primo tra gli uomini, la Riminese Ceccolini regina tra le donne

Grande successo per la 52ª Marcialonga sul Rubicone di 14 km

Savignano sul Rubicone ha accolto questa mattina, domenica 28 settembre, la 52ª edizione della Marcialonga sul Rubicone, valida anche come 33° memorial Roberto Lelli e 7° trofeo Raffaello Lelli, organizzata dalla podistica Seven con il patrocinio del Comune e inserita nei calendari Fidal e Uisp. Una tradizione che affonda le radici nel 1973, quando la corsa si disputò per la prima volta.

Il percorso competitivo, rinnovato per l’occasione, si è snodato lungo i 14 chilometri che dal viale dei cipressi del Castello di Ribano hanno condotto gli atleti fino a piazza Borghesi, dove alle 9.30 è avvenuta la partenza. Accanto alla gara agonistica, anche la camminata ludico-motoria con distanze di 14, 8 e 3 chilometri.

Sono stati circa 300 i partecipanti alla prova competitiva. A tagliare per primo il traguardo è stato Luis Matteo Ricciardi (A.S.D. Dinamo Running), che ha fermato il cronometro a 43’24” con un passo medio di 3’05”/km. Alle sue spalle il compagno di squadra Alberto Della Pasqua (43’32”) e Andrea Bonoli (45’36”). Quarto posto per Nicola Angeli (47’54”), anch’egli portacolori della Dinamo Running, che ha piazzato quattro atleti nelle prime posizioni. A completare la top ten assoluta: Andrea Pellegrini, Claudio Galassi, Gian Marco Bertini, Michael Orlandi, Matteo Branchini e Davide Guidi.

Podio Femminile

In campo femminile, successo per la riminese Sara Ceccolini (CUS Parma), prima in 51’51”. Seconda Chiara Camporesi (A.S.D. Dinamo Running) in 54’20” e terzo gradino del podio per Celeste Ferrini (Atl. Avis Castel San Pietro) con 56’31”. Nelle prime dieci anche Chiara Ottaviani, Lara Orlandi, Melissa Michelotti, Barbara Piancastelli, Federica Boga, Deborah Zardini e Sabrina Strada.