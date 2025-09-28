Altarimini

Marcialonga 2025: Ricciardi primo tra gli uomini, la Riminese Ceccolini regina tra le donne

Grande successo per la 52ª Marcialonga sul Rubicone di 14 km

A cura di Glauco Valentini Redazione
28 settembre 2025 12:18
I due vincitori assoluti Ricciardi e Ceccolini
Savignano sul rubicone
Sport
Savignano sul Rubicone ha accolto questa mattina, domenica 28 settembre, la 52ª edizione della Marcialonga sul Rubicone, valida anche come 33° memorial Roberto Lelli e 7° trofeo Raffaello Lelli, organizzata dalla podistica Seven con il patrocinio del Comune e inserita nei calendari Fidal e Uisp. Una tradizione che affonda le radici nel 1973, quando la corsa si disputò per la prima volta.

Il percorso competitivo, rinnovato per l’occasione, si è snodato lungo i 14 chilometri che dal viale dei cipressi del Castello di Ribano hanno condotto gli atleti fino a piazza Borghesi, dove alle 9.30 è avvenuta la partenza. Accanto alla gara agonistica, anche la camminata ludico-motoria con distanze di 14, 8 e 3 chilometri.

Sono stati circa 300 i partecipanti alla prova competitiva. A tagliare per primo il traguardo è stato Luis Matteo Ricciardi (A.S.D. Dinamo Running), che ha fermato il cronometro a 43’24” con un passo medio di 3’05”/km. Alle sue spalle il compagno di squadra Alberto Della Pasqua (43’32”) e Andrea Bonoli (45’36”). Quarto posto per Nicola Angeli (47’54”), anch’egli portacolori della Dinamo Running, che ha piazzato quattro atleti nelle prime posizioni. A completare la top ten assoluta: Andrea Pellegrini, Claudio Galassi, Gian Marco Bertini, Michael Orlandi, Matteo Branchini e Davide Guidi.

Podio Femminile
Podio Femminile

In campo femminile, successo per la riminese Sara Ceccolini (CUS Parma), prima in 51’51”. Seconda Chiara Camporesi (A.S.D. Dinamo Running) in 54’20” e terzo gradino del podio per Celeste Ferrini (Atl. Avis Castel San Pietro) con 56’31”. Nelle prime dieci anche Chiara Ottaviani, Lara Orlandi, Melissa Michelotti, Barbara Piancastelli, Federica Boga, Deborah Zardini e Sabrina Strada.

