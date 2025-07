Marco e Antonella Noresi: fedeli a Riccione da tre decenni

La coppia di Novara insignita del titolo di "Ambasciatori di Riccione nel mondo" per la loro fedeltà alla città

Trent’anni di vacanze a Riccione, sempre nello stesso hotel, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo della prima volta. Un legame profondo, fatto di affetto, abitudini e scoperta. È per questa fedeltà e per l'amore sincero verso la città che Marco e Antonella Noresi, turisti di Novara, sono stati insigniti del riconoscimento di "Ambasciatori di Riccione nel mondo".

La consegna del riconoscimento è avvenuta ieri, mercoledì 9 luglio, alla presenza dell’assessore al Turismo Mattia Guidi, che ha voluto premiare personalmente la coppia in vacanza all’Hotel Fedora, dove soggiornano da ben tre decenni.

Antonella, amante della vita da spiaggia, si gode ogni anno il sole e il mare del litorale riccionese, tra lunghe passeggiate in riva e momenti di relax sotto l’ombrellone. Marco, invece, è l’esploratore della famiglia. Ogni mattina e ogni pomeriggio si avventura nell’entroterra a bordo di un mezzo a dir poco speciale: un vecchio ciclomotore “Ciao” azzurro, fedele compagno di viaggio da oltre 40 anni. Non è raro vedere Marco partire con la sua due ruote d’altri tempi, caricata ogni estate con precisione certosina nel bagagliaio dell’auto – ruota anteriore smontata per farcela stare – e poi rimontata una volta arrivato a Riccione. Da lì, prende il via l’esplorazione dell’entroterra e della costa lungo le strade panoramiche o poco trafficate che portano a Gabicce Monte, Cattolica, Santarcangelo, San Marino, Coriano, Montefiore e tanti altri angoli suggestivi della Romagna diventano la meta delle sue escursioni. “Lungo il percorso non mancano le visite agli amici di lunga data di Riccione - commenta Antonella - con cui scambia lunghe chiacchierate. La passione per Marco per la visita del territorio è nata quasi subito. I primi anni girava in sella alla bici, poi, a causa del caldo, decise che il suo vecchio “Ciao” poteva essere il mezzo migliore. Ed ecco qui con il suo amato motociclo e le valigie nel bagagliaio, sempre a Riccione”.

Ma il legame con Riccione non si ferma a loro. Marco e Antonella hanno trasmesso questo amore anche alla generazione successiva: il figlio e la nipotina, oggi, continuano la tradizione familiare, tornando ogni anno nella Perla Verde per rivivere quei momenti che, da trent’anni, scandiscono le estati dei Noresi.