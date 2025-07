Marco Zanni e Sara Ceccolini volano nel 4° Miglio “Città di Rimini”

Zanni ha preceduto Venturelli e Schiaratura

Una bella atmosfera ha caratterizzato la 4^ Park Race e il 4° Miglio “Città di Rimini” evento estivo, andato in scena venerdì sera nella location del Parco Giovanni Paolo II nell'ambito della Festa Democratica. Sono stati quasi 200 gli appassionati ai nastri di partenza tra amatori e affermati campioni del panorama azzurro della corsa.

Il piatto forte dell’evento è stato il 4° Miglio “Città di Rimini” 1.609 metri corsi ad un ritmo da Formula Uno dove sono stati frantumati i record della manifestazione.

In campo maschile è piombato come un fulmine sul filo di lana Marco Zanni del Team Misano con un crono di 4'27"22 precedendo Luca Venturelli del Cesena Triathlon 4'32"04 e il beniamino di casa Brayan Schiaratura che ha chiuso in 4'42"30. Fuori dal podio sono giunti Andrea Bonoli (Dinamo Sport) in 4'54"90 e Matteo Mariani (Imola Sacmi Avis) in 4'59"34.

Marco Zanni al traguardo PH Gian Franco Grazioli

Nel miglio rosa ha colto il successo Sara Ceccolini del Cus Parma in 5’19”25 davanti la giovane biancorossa Chiara Sabattini 6'05"05 e la senatrice del Golden Livia Grazi 6'35"95.

Il podio femminile

Nel miglio giovanile si sono messi in evidenza i ragazzi del Golden con l’affermazione di Elia Leoni 5'15"22, davanti ai compagni di club Tommaso Santi 5'29"19 e Federico Santi 5'46"97.

Il podio del Miglio giovanile

Al cerimoniale delle premiazioni del Miglio Città di Rimini gli atleti sono stati premiati dall'ex Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, e dal Presidente del Golden Club Rimini, Gionni Schiaratura.

Fra le società il Golden Club Rimini con 29 partecipanti è stata la società più numerosa seguita dall’Arcus Rimini 24, Riccione Podismo 22, Seven Savignano 12, Miramare Runner 10 e Running Club Rimini 8.

Il prossimo appuntamento dei Golden Events è la 16^ Maratonina del Vino “Città di San Clemente” in programma domenica 14 settembre 2025.