Rimini, due scooteristi feriti in due incidenti avvenuti a poca distanza di tempo

Uno è stato trasferito al Trauma Center di Cesena, l’altro all’Infermi di Rimini

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 22:00 in via Tripoli, in direzione mare-monte, nei pressi delle vie delle Officine. Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter Yamaha XC 300 quando una vettura è uscita improvvisamente da una via laterale, tagliandogli la strada. Nel tentativo di evitare l’impatto, lo scooterista è finito contro alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica: l’uomo, ferito, è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero critiche. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Quasi in contemporanea, sempre nella tarda serata, un altro scooterista è rimasto coinvolto in un sinistro in viale Regina Margherita, all’altezza del civico 80. Secondo una prima ricostruzione, pare che dopo un sorpasso azzardato avrebbe urtato un’auto parcheggiata sul lato monte della carreggiata, perdendo il controllo del mezzo. Anche in questo caso sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale “Infermi” di Rimini.