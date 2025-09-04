Mare, sport e solidarietà: Rimini si mobilita contro la violenza di genere

In spiaggia a Rimini, l'evento di beneficenza promosso dall’associazione ND Noi Donne – Movimento contro la violenza APS

Un’onda di solidarietà ha travolto la spiaggia di Rimini grazie all’evento di beneficenza promosso dall’associazione ND Noi Donne – Movimento contro la violenza APS, in collaborazione con i bagni aderenti al progetto Il Mercato del Mare. Un momento unico in cui la forza della comunità si è trasformata in un abbraccio concreto a sostegno della lotta contro la violenza di genere.

Con i piedi immersi nell’acqua e il cuore aperto alla condivisione, tantissimi partecipanti hanno scelto di esserci, trasformando una semplice serata in un’esperienza indimenticabile, capace di unire gusto, emozioni e impegno sociale. La presidente dell’associazione, Donatella Gobbi, ha espresso la sua profonda gratitudine per la grande affluenza, ricordando quanto sia importante dare voce e sostegno a chi lotta ogni giorno contro ogni forma di violenza.

L’allenamento condotto da Valeria Berto Gomes ha regalato energia e senso di comunità, mentre l’aperitivo offerto da Il Mercato del Mare ha dato vita a un momento di convivialità e generosità, permettendo la raccolta di fondi preziosi per l’associazione.

A rendere l’atmosfera ancora più intensa, la mostra fotografica curata e prodotta da Noi Donne con la supervisione artistica di Giulia Dei e gli scatti di Caterina Putaturo. Un percorso visivo toccante sul tema della violenza come scoglio da superare, reso possibile attraverso il supporto e il sostegno reciproco che creano un vero e proprio mare di protezione. Le immagini hanno catturato non solo gli sguardi, ma soprattutto i cuori dei partecipanti, lasciando una traccia profonda di riflessione e speranza.

Questo evento è stato la degna conclusione di un percorso fatto di quattro appuntamenti di grande successo, in cui i produttori locali hanno portato in riva al mare le eccellenze del territorio dai salumi, ai formaggi, passando per l’olio, le conserve e le creazioni dei migliori fornai del territorio, il tutto accompagnato dalle bollicine, dalla Rebola e dal Sangiovese dei nostri colli. Un connubio perfetto tra la bellezza del mare e l’autenticità della nostra terra.

Il progetto Il Mercato del Mare ha dimostrato ancora una volta la sua missione: valorizzare il territorio e le sue ricchezze, creando occasioni di incontro e condivisione che vanno oltre la semplice degustazione, per diventare strumenti di solidarietà e crescita collettiva.

La presidente Gobbi ha infine ricordato i prossimi appuntamenti dell’associazione ND Noi Donne, che continueranno a dare voce al cambiamento e possono essere seguiti attraverso i canali social ufficiali. Un evento che ha lasciato il segno: un mare di eccellenze, un mare di sport e un mare di cuore, insieme per una causa che riguarda tutti.