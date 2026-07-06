Marebello, manca il parcheggio per gli scooter: "Mezzi sulla vegetazione per raggiungere la spiaggia"

La segnalazione di una residente: assenza di stalli dedicati all'accesso al mare, scooter costretti a sostare vicino alla nuova piantumazione

Marebello, mancano i parcheggi per motorini in zona spiaggia. I mezzi sostano a ridosso della vegetazione. La segnalazione arrivata alla nostra redazione è di una residente della zona.

"Moltissimi residenti e frequentatori della spiaggia" scrive la nostra lettrice "lamentano una totale assenza di parcheggi per i motorini. Senza valide alternative, le persone si trovano costrette a sostare sull'unico accesso al mare. Questa situazione di caos si riflette anche sulla nuova piantumazione, appena rifatta con fondi pubblici: non essendoci stalli dedicati, la vegetazione viene puntualmente calpestata dagli scooter.

Ciò che rammarica" conclude la signora "è che una soluzione a portata di mano ci sarebbe: l'area della colonia a fianco, ormai demolita, potrebbe tranquillamente ospitare tutti i parcheggi necessari. Purtroppo, si continuano a eseguire lavori che appaiono privi di logica, pianificati senza una reale conoscenza del territorio e delle sue concrete esigenze."

Per le vostre segnalazioni whatsapp: 3478809485

