Marebello, spazzatura abbandonata nonostante i bidoni pronti all’uso. La segnalazione

Una decina di bidoni in fila, pronti ad accogliere i rifiuti che vengono invece abbandonati all'esterno. La segnalazione al 3478809485 arriva da un lettore di altarimini.it. Le immagini riguardano Marebello, frazione di Rimini, in via Vico. "Questo è quello che c'è questa mattina" scrive sconsolato il nostro lettore segnalando quello che vede dalla finestra.

