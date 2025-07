Marecchia Social Fest: Due serate di musica, cultura e solidarietà a Rimini

Il 26 luglio e il 2 agosto tornano gli eventi estivi alla Serra Cento Fiori: ritmi cubani, sonorità afro, cucina dal mondo e progetti solidali

Torna per due imperdibili serate il Marecchia Social Fest, nel cuore verde di Rimini, in via Galliano 19, accanto al Parco XXV Aprile, nell’area della Serra Cento Fiori. Due appuntamenti gratuiti, diversi ma ugualmente coinvolgenti, all’insegna della musica dal vivo, della solidarietà e della convivialità.

Il 26 luglio si festeggia il 72° anniversario dell’inizio della Rivoluzione Cubana con la Fiesta Cubana, in collaborazione con l’associazione Italia–Cuba. Sul palco Sergio Masula e il cuarteto “Son de Amigos” porteranno i ritmi caldi e travolgenti di Cuba, accompagnati da piatti tipici, rum e la magia della sera nel parco. Sarà anche l’occasione per conoscere i progetti umanitari del circolo riminese Josè Martí, impegnato in interventi concreti sull’isola: dalla ristrutturazione di scuole, alla fornitura di beni sanitari e sportivi.

Il 2 agosto, invece, spazio alla serata Negra, in collaborazione con Velvet Music Factory: un'esplosione di energia afro tra tamburi, bonghi e congas. Dalle 18 in poi, DJ Ghigo, DJ Roby e DJ Berto faranno vibrare il grande prato con sonorità 100% afrostory. A completare l’esperienza, lo street food etnico del ristorante Sole di Sant’Aquilina. Tutti gli eventi sono a ingresso libero